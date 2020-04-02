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2 апреля • обновлено в 14:27
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"Люди стали угрозой для мира": The Hardkiss представили сильный клип о последнем шансе для человечества

1.6т
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Украинская группа The Hardkiss представила новый клип на композицию "Гора".

Видео было опубликовано на официальном канале коллектива на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

The Hardkiss

The Hardkiss

Instagram @the_hardkiss

Артисты позиционируют песню, как легенду о последнем шансе для человечества. По словам Юлии Саниной, эта композиция о том, какой ужасный след люди оставляют после себя.

"Вот вам моя легенда. Когда мир заполонил хаос и ненависть, когда люди стали угрозой для мира и друг для друга, – Небо перестало слышать человека. И тогда люди обратились к Горе… Чтобы она, мудрая и высокая, передала послание. И Гора согласилась. А Небо услышало и в последний раз дало человечеству живой росы, затушило пожары, наполнило реки и смыло ненависть. В последний раз", – говорит певица.

"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети

кадр из видео

В комментариях под видео поклонники принялись обсуждать видеоработу. Пользователи пришли в восторг от нового клипа. Некоторые даже признавались, что не смогли сдержать слез.

"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети
"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети
"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети
"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети
"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети
"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем Валом Бебко.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Юлия Санина The Hardkiss
Место
Украина
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