"Люди стали угрозой для мира": новый клип The Hardkiss вызвал ажиотаж в сети

Украинская группа The Hardkiss представила новый клип на композицию "Гора".

Видео было опубликовано на официальном канале коллектива на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

The Hardkiss Instagram @the_hardkiss

Артисты позиционируют песню, как легенду о последнем шансе для человечества. По словам Юлии Саниной, эта композиция о том, какой ужасный след люди оставляют после себя.

"Вот вам моя легенда. Когда мир заполонил хаос и ненависть, когда люди стали угрозой для мира и друг для друга, – Небо перестало слышать человека. И тогда люди обратились к Горе… Чтобы она, мудрая и высокая, передала послание. И Гора согласилась. А Небо услышало и в последний раз дало человечеству живой росы, затушило пожары, наполнило реки и смыло ненависть. В последний раз", – говорит певица.

кадр из видео

В комментариях под видео поклонники принялись обсуждать видеоработу. Пользователи пришли в восторг от нового клипа. Некоторые даже признавались, что не смогли сдержать слез.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем Валом Бебко.

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