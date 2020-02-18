"Люди с грязными руками": молодая жена Петросяна разразилась гневом из-за росСМИ

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на повышенное внимание к себе из-за росСМИ, которые постоянно ее обсуждают.

Такое заявление девушка сделала на своей странице в Instagram, опубликовав гневный пост.

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

В частности, Брухунова назвала росСМИ "грязными масс-медия".

"Я не социофоб. Я люблю общение, но меня до ужаса пугает тенденция, что раз меня обсуждают грязные масс-медиа (противоположных я не встречала), то "я всем должна". У людей напрочь исчезло чувство такта. В 80% из 100 фолловеры пугают меня своими дикими сообщениями, хамством, абсолютным наплевательством на частную(!) жизнь! Одни только переспрашивания чего стоят и это вместо того, чтобы просто включить звук при просмотре сторис. Но стоит мне ответить в аналогичной им манере, как стая психичек бежит поливать меня на общедоступных форумах (журналы, газеты с открытыми комментариями под псевдо-новостями)", – пишет Брухунова.

Кроме того, жена Петросяна призналась, что хочет, чтобы о ней забыли журналисты:

"Я не публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию "журналист".

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

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