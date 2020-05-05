"Люди не пришли убивать!" Познер высказался о захвате Украины Россией

Российский ведущий и журналист Владимир Познер заявил, что если бы Россия хотела захватить Украину в 2014 году, то у нее бы это получилось, но у правительства РФ не было такого плана.

Об этом Познер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Владимир Познер

"Если был план захватить Украину, то это можно было бы сделать. Никаких проблем. Если бы Россия хотела захватить Украину, то это было бы не сложно. Все таки силы абсолютно не сопоставимы. Я думаю, такого плана не было. Это первое. Конечно, люди не пришли убивать, такой цели не было, но военные столкновения приводят к смертям. Согласен ли я с политикой России по отношению к тогдашней Украине? Не согласен. Но понимаю, почему это происходило", - заявил Познер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Познер заявил, что аннексия Крыма не является ошибкой России. Также, он добавил, что, по его мнению, жители полуострова согласились бы стать частью РФ.