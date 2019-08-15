Люди Дженнифер Лопес устроили потасовку в Питере: видео

Несколько человек из гастрольного коллектива американской певицы Дженнифер Лопес устроили драку в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Конфликт произошел после того, как постоялица отеля попыталась пройти в свой номер по проходу, полностью занятому багажом и членами команды американской певицы.

Дженнифер Лопес

По словам пострадавшей, конфликт начался из-за того, что большая Лопес не давала ей подняться в ее номер, и грубо отреагировала на просьбы. Они оскорбляли девушку, смеялись над ней, а в какой-то момент даже ударили по лицу.

"Я направилась к выходу, громко крича, чтоб вызывали полицию и звали охрану, но на меня напали сзади, потянув за волосы", — добавила Хованова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный американский бейсболист, жених поп-певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес стал жертвой грабителей. Так, из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику. Инцидент случился 11 августа в Сан-Франциско, пока Родригес ужинал после бейсбольного матча.

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