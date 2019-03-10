"Любовью служите": разведенная Лорак заинтриговала фанов загадочным фото

Украинская певица Ани Лорак, которая развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, удивила фанатов новым постом в соцсети.

Так, артистка обнародовала на своей странице в Instagram новую фотографию, сопроводив ее неоднозначной подписью: "Любовью служите друг другу".

На портретном черно-белом снимке Лорак позирует, сложив руки у виска. Многие подписчики отметили, что она получилась очень грустной на фото.

instagram.com/anilorak/

"Невероятный взгляд, в самое сердце", "Красивая, но грустная", "В глазах какая-то душевная печаль", "Что значит сия фраза?" "Ни о чем", — пишут в комментариях.

Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Как сообщал OBOZREVATEL:

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