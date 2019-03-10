"Любовью служите": разведенная Лорак заинтриговала фанов загадочным фото

Украинская певица Ани Лорак, которая развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, удивила фанатов новым постом в соцсети.
Так, артистка обнародовала на своей странице в Instagram новую фотографию, сопроводив ее неоднозначной подписью: "Любовью служите друг другу".
На портретном черно-белом снимке Лорак позирует, сложив руки у виска. Многие подписчики отметили, что она получилась очень грустной на фото.
instagram.com/anilorak/
"Невероятный взгляд, в самое сердце", "Красивая, но грустная", "В глазах какая-то душевная печаль", "Что значит сия фраза?" "Ни о чем", — пишут в комментариях.
Ани Лорак
instagram.com/anilorak/
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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