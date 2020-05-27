Любовница Жигунова прокомментировала свое сходство с Заворотнюк

Новая избранница российского актера Сергея Жигунова, который ушел от жены Веры Новиковой, Виктория Ворожбит впервые прокомментировала свою схожесть с бывшей возлюбленной артиста Анастией Заворотнюк.

Ворожбит прокомментировала сравнение со звездой "Моей прекрасной няни" на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/vikavorozhbit

"Вы ошибаетесь. Я — Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты", - ответила она на комментарий "Да вы просто Настя Заворотнюк!".

instagram.com/vikavorozhbit

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жигунов лишился практически всего имущества из-за многомиллионных долгов.

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