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27 мая • обновлено в 13:46
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Любовница Жигунова прокомментировала свое сходство с Заворотнюк

2.6т
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Новая избранница российского актера Сергея Жигунова, который ушел от жены Веры Новиковой, Виктория Ворожбит впервые прокомментировала свою схожесть с бывшей возлюбленной артиста Анастией Заворотнюк.

Ворожбит прокомментировала сравнение со звездой "Моей прекрасной няни" на своей странице в социальной сети Instagram.

Любовница Жигунова прокомментировала свое сходство с Заворотнюк

instagram.com/vikavorozhbit

"Вы ошибаетесь. Я — Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты", - ответила она на комментарий "Да вы просто Настя Заворотнюк!".

Любовница Жигунова прокомментировала свое сходство с Заворотнюк

instagram.com/vikavorozhbit

Теперь у меня есть машинка для стрижки, прямые ножницы, филировочные ножницы и даже довольные клиенты. Оказалось, что на ютубе миллион роликов с подробными мастер-классами по любым стрижкам. Интересно, какие ещё новые скиллы придётся освоить на карантине? 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Стрижка на фото ещё из мирной жизни, от @ivan_savski_hair, фото @aleksfoto1, жакет @varlakovalexander @av_limited #викторияворожбит самоизоляция #откройте парикмахерские #викторияворожбит #ворожбит

Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жигунов лишился практически всего имущества из-за многомиллионных долгов.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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