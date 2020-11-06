Любовница Тарзана заявила, что сильно заболела
Любовница российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко, с которой он изменял своей супруге Наташе Королевой, заявила, что тяжело заболела. Девушка посоветовала подписчикам носить маски и беречь себя.
Подробностями своего состояния Шульженко поделилась на личной странице в Instagram. К слову, о том, чем именно она заболела – актриса решила не разглашать.
"Да уж, когда дождешься врача на дом, может пройти целая вечность. Ну или, как минимум, можно выздороветь и опять заболеть. Чай, мед, лимон, имбирь, терафлю, сироп из солодки и парацетамол – не помогают. Не думала, что так сильно заболею. Состояние мерзкое", – написала Шульженко.
Она также добавила, что ношение маски не помогло избежать проблем со здоровьем.
"Носите маски, берегите себя. Хотя я не уверена, что они помогают. Мне не помогла. Теперь постельный режим", – подытожила актриса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".