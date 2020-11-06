Любовница Тарзана заявила, что сильно заболела

Любовница российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко, с которой он изменял своей супруге Наташе Королевой, заявила, что тяжело заболела. Девушка посоветовала подписчикам носить маски и беречь себя.

Подробностями своего состояния Шульженко поделилась на личной странице в Instagram. К слову, о том, чем именно она заболела – актриса решила не разглашать.

"Да уж, когда дождешься врача на дом, может пройти целая вечность. Ну или, как минимум, можно выздороветь и опять заболеть. Чай, мед, лимон, имбирь, терафлю, сироп из солодки и парацетамол – не помогают. Не думала, что так сильно заболею. Состояние мерзкое", – написала Шульженко.

Она также добавила, что ношение маски не помогло избежать проблем со здоровьем.

"Носите маски, берегите себя. Хотя я не уверена, что они помогают. Мне не помогла. Теперь постельный режим", – подытожила актриса.

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