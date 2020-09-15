Любовница Тарзана раскрыла правду об их связи и заявила об угрозах Королевой

28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что имела интимные отношения с супругом певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко (Тарзаном). Она отметила, что ей начали угрожать и обвинять в краже.

Девушка записала видеообращение, в котором подтвердила свою связь с Тарзаном и указала, что ранее не афишировала отношений. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей (Глушко, – Ред.). Я понимаю, что он человек публичный, женатый. Я не афишировала наши отношения и никогда от него ничего не требовала в материальном плане", – пояснила Шульженко.

Также она добавила, что ее обвиняют в краже драгоценностей Наташи Королевой и угрожают. Сама Шульженко отрицает причастность к пропаже крупной суммы у артистки. Также любовница Тарзана указала, что ей и ее семье начали угрожать.

"Со стороны его супруги в сети распространили информацию, что я совершила преступление. Чтобы напугать меня, очернить, чтобы я забыла всю эту историю. Это незаконное обвинение в том, чего я не делала. На данный момент я боюсь за свою жизнь и жизнь своих близких", – подытожила девушка.

Отметим, с Тарзаном Шульженко познакомилась в 2019-м, посетив его шоу. Она поделилась в соцсетях, что встреча с секс-символом ее "осознанной юности" произвела на нее неизгладимое впечатление, и теперь "ее несет непонятно куда".

Напомним, ранее стало известно, что у Королевой исчезли украшения и деньги из квартиры, когда она была в отпуске. Пока артистка отдыхала, в гости к ее мужу якобы пришли малознакомые девушки, которых заподозрили в краже. Среди них была и Анастасия Шульженко. Позже она заверила, что беременна от Тарзана, а заявление о похищении – это женская месть.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева заявила, что девушка могла прийти в их дом с целью шантажа. Певица также добавила, что у Шульженко могут быть интимные фото и видео Королевой и Тарзана.

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