Любовница Тарзана пригрозила стриптизеру правдой об их отношениях
Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко опубликовала новое видеообращение, в котором попросила экс-возлюбленного перестать ее провоцировать.
Так, на своей странице в Instagram девушка обратились к Тарзану, чтобы тот остановился и прекратил превращать все в фарс и абсурд (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, Шульженко начали жестко травить. И теперь ей надоели частые напоминания о прошлой жизни. В видеообращении она подчеркнула, чтобы стриптизер прекратил педалировать скандальную тему.
"Знаешь, Сереж, не зли меня. Если ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все, все на чем строились наши отношения. Я далека от мысли, что это необходимо в информационном пространстве. Не зли меня, пожалуйста", – сказала Анастасия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".
А не так давно Королева призналась, что любовница Тарзана планировала стать суррогатной матерью для пары.