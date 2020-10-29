Любовница Тарзана пригрозила стриптизеру правдой об их отношениях

Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко опубликовала новое видеообращение, в котором попросила экс-возлюбленного перестать ее провоцировать.

Так, на своей странице в Instagram девушка обратились к Тарзану, чтобы тот остановился и прекратил превращать все в фарс и абсурд (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, Шульженко начали жестко травить. И теперь ей надоели частые напоминания о прошлой жизни. В видеообращении она подчеркнула, чтобы стриптизер прекратил педалировать скандальную тему.

"Знаешь, Сереж, не зли меня. Если ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все, все на чем строились наши отношения. Я далека от мысли, что это необходимо в информационном пространстве. Не зли меня, пожалуйста", – сказала Анастасия.

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