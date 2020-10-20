Любовница Тарзана показала поцелуй с ним на фото и высмеяла оправдания стриптизера

Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко высмеяла стриптизера за то, что он не хочет нести ответственность за свои поступки.

Такое мнение она высказала на своей странице в Instagram. Также девушка опубликовала снимок, на котором целует Тарзана (фото смотрите ниже).

"СМИ виноваты? А я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя, ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной, что делать? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить?" – возмутилась Шульженко.

Поцелуй Шульженко с Тарзаном. Instagram Анастасия Шульженко

Девушка также пояснила, что решила рассказать об отношениях с Тарзаном только после того, как жена стриптизера Наташа Королева хотела обвинить ее в краже. Однако Шульженко заверила, что не брала никаких украшений у певицы.

"Можете обвинять меня в цинизме, отсутствии души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никому не дам себя в обиду", – добавила Шульженко.

Шульженко опубликовала фото, на котором целует Тарзана. Instagram Анастасия Шульженко

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