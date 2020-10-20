Любовница Тарзана показала поцелуй с ним на фото и высмеяла оправдания стриптизера
Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко высмеяла стриптизера за то, что он не хочет нести ответственность за свои поступки.
Такое мнение она высказала на своей странице в Instagram. Также девушка опубликовала снимок, на котором целует Тарзана (фото смотрите ниже).
"СМИ виноваты? А я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя, ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной, что делать? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить?" – возмутилась Шульженко.
Девушка также пояснила, что решила рассказать об отношениях с Тарзаном только после того, как жена стриптизера Наташа Королева хотела обвинить ее в краже. Однако Шульженко заверила, что не брала никаких украшений у певицы.
"Можете обвинять меня в цинизме, отсутствии души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никому не дам себя в обиду", – добавила Шульженко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей стала угрожать жена артиста и обвинять в воровстве.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене жене и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".