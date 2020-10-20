Любовница Тарзана показала поцелуй с ним на фото и высмеяла оправдания стриптизера

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,5 т.
Шульженко высмеяла оправдание Тарзана

Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко высмеяла стриптизера за то, что он не хочет нести ответственность за свои поступки.

Такое мнение она высказала на своей странице в Instagram. Также девушка опубликовала снимок, на котором целует Тарзана (фото смотрите ниже).

"СМИ виноваты? А я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя, ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной, что делать? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить?" – возмутилась Шульженко.

Поцелуй Шульженко с Тарзаном.

Девушка также пояснила, что решила рассказать об отношениях с Тарзаном только после того, как жена стриптизера Наташа Королева хотела обвинить ее в краже. Однако Шульженко заверила, что не брала никаких украшений у певицы.

"Можете обвинять меня в цинизме, отсутствии души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никому не дам себя в обиду", – добавила Шульженко.

Шульженко опубликовала фото, на котором целует Тарзана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новости Россиишоу-бизнесзвездыНаташа КоролеваСергей Глушко (Тарзан)