Любовница Тарзана о беременности: я оболгала человека, у меня отрицательный тест

Актриса Анастасия Шульженко, утверждавшая, что ждет ребенка от мужа певицы Наташи Королевой, артиста Тарзана (Сергея Глушко), сделала публичный тест на беременность.

Такой поступок девушка совершила в эфире шоу "На самом деле" пытаясь доказать, что отцом ее ребенка является Глушко, с которым у нее длительное время был роман. Отметим, что Шульженко сделала повторный тест за кулисами программы – он показал отрицательный результат. Увидев одну полоску, любовница Тарзана сначала упала в обморок, затем пришла в себя и расплакалась, признав, что оклеветала артиста (чтобы просмотреть видео доскролльте новость до конца).

"Я оболгала человека, у меня отрицательный тест... Если бы я знала, что не беременна, я бы никогда не стала рассказывать об отношениях с Сергеем. Получается, я оклеветала человека, и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно", – со слезами на глазах призналась она.

Напомним, ранее стало известно, что у Королевой исчезли украшения и деньги из квартиры, когда она была в отпуске. Пока артистка отдыхала, в гости к ее мужу якобы пришли малознакомые девушки, которых заподозрили в краже. Среди них была и Анастасия Шульженко. Позже она заверила, что беременна от Тарзана, а заявление о похищении – это женская месть.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наташа Королева заявила, что девушка могла прийти в их дом с целью шантажа. Певица также добавила, что у Шульженко могут быть интимные фото и видео Королевой и Тарзана.

Позже Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".