Любовница расчлененного Картрайта рассказала правду об отношениях с рэпером
В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России допросили любовницу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которого расчленила жена Марина Кохал.
Об этом сообщил MK.RU адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит. Так, 25-летняя девушка Надежда Романенко призналась, что у них с рэпером были длительные отношения, и они планировали остаться вместе.
В беседе с РЕН ТВ любовница рассказала, что познакомилась с Юшко в 2014 году, но тесно общаться начала в 2017 году, когда музыкант уже был женат. Вскоре жена рэпера узнала о другой девушке, найдя на одежде мужа женские волосы. Кохал сначала побрилась налысо, а потом перекрасилась в блондинку, чтобы не быть похожей на его пассию.
По рассказам Романенко, Картрайт хотел развестись с женой, когда у нее начались нервные срывы. Однако когда об этом заходил разговор заходил, Кохал брала ребенка на руки и начинала кричать.
Девушка последний раз виделась с Юшко в марте, а затем она уехала в Пензу. 27 июля Надежда написала, что выезжает в Петербург, на что ей пришел ответ: "Какие предложения?" Она заподозрила, что телефон рэпера находится в руках Кохал, и решила прекратить переписку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.
Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не выявил наркотиков в организме умершего рэпера.
Также стало известно, что Кохал расчленила мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.
СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.
Кохал арестовали на два месяца по обвинению в умышленном убийстве мужа.