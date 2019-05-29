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Любовница Петросяна сняла себя голой в ванной: видео

1.9тЧитать материал на украинском

Любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала откровенное видео на котором она обнаженная лежит в ванной.

Ролик Брухунова опубликовала в Instagram-Stories. На нем она также ответила на вопросы своих подписчиков и рассказала о том, что ее мотивирует.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

NEWS.ru

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"Сегодня был один вопрос среди прочих. О мотивации. Девушка так активно меня спрашивает: "А что вас мотивирует в жизни?". Я вот хочу спросить: "А вообще, что такое мотивация?". По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать и ищут себе какое-то оправдание своей лени, и им нужен волшебный пендель, чтобы они встали и понесли свою тушку на какие-то приключения. Я не понимаю, что такое мотивация. Для меня жизнь – это движение, бесконечное движение. Если я остановлюсь, то все, меня нет. Мне мотивация для этого не нужна, и вам искать ее не советую. Гиблое это дело из псевдоумных книжек. Так что живите полной жизнью, кайфуйте и не ищите того, чего нет", - сказала Брухунова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о финансовых затратах молодой любовницы российского комика Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Поводом для такого пристального внимания стал ее 30-летний юбилей, который помощница Петросяна отметила в Дубае.

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Персона
Евгений Петросян
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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