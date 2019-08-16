Любовница Петросяна перестала скрывать роман с юмористом

Молодая ассистентка и предполагаемая любовница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые разместила кадры с ним на личной странице в Instagram.

Так, пара посетила Массандровский дворец императора Александра III в Крыму. В опубликованных Татьяной сториз можно увидеть, как в ходе экскурсии в какой-то момент она навела камеру на Петросяна, который разговаривал с экскурсоводом. Затем Бурхунова поспешила отвести объектив.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Life.ru

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Брухунова и Петросян отдыхают в Крыму Фото из Instagram

Отметим, что ранее Татьяна никогда не публиковала в соцсети фото и видео с Евгением Петросяном. При этом можно было догадаться, что они отдыхают вместе. Влюбленные активно фотографировали друг друга, также их не раз заставали вместе на театральных постановках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.

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