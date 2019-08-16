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Любовница Петросяна перестала скрывать роман с юмористом

1.1т Читать материал на украинском

Молодая ассистентка и предполагаемая любовница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые разместила кадры с ним на личной странице в Instagram.

Так, пара посетила Массандровский дворец императора Александра III в Крыму. В опубликованных Татьяной сториз можно увидеть, как в ходе экскурсии в какой-то момент она навела камеру на Петросяна, который разговаривал с экскурсоводом. Затем Бурхунова поспешила отвести объектив.

Любовница Петросяна перестала скрывать роман с юмористом

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Фото: Life.ru

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Любовница Петросяна перестала скрывать роман с юмористом

Брухунова и Петросян отдыхают в Крыму

Фото из Instagram

Отметим, что ранее Татьяна никогда не публиковала в соцсети фото и видео с Евгением Петросяном. При этом можно было догадаться, что они отдыхают вместе. Влюбленные активно фотографировали друг друга, также их не раз заставали вместе на театральных постановках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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