Любовника Аллы Пугачевой смутил вопрос о жене

Певца Владимира Кузьмина, который отличился громким романом с Аллой Пугачевой, смутил вопрос о жене.

В Инстаграме Кузьмина появилось видео, где он поет свою новую песню, а рядом танцует его жена Екатерина Трофимова, к которой, как писали СМИ, он вернулся, бросив любовницу Светлану Карпухину.

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"А ничего, что Катенька танцует здесь при всех? Быть может, пострадает репутация", - написал в комментариях к видео пользователь Инстаграм Леонид Голованов.

Кузьмина (или Трофимову (смотря, кто ведет Инстаграм певца)) явно смутил этот вопрос.

"Чья?" - написал Кузьмин в ответ.

В ветке завязалась переписка с другими подписчиками, которые недоумевали по поводу вопроса и возмущались. И в результате выяснилось, что Голованов так пошутил, подразумевая песню Кузьмина из его нового альбома "Дурная репутация".

"Наверное, народ в новогоднем ступоре)))" - написал в конце концов Голованов.

В ноябре 2019 года СМИ сообщили, что 64-летний Кузьмин расстался с 27-летней Светланой Карпухиной и вернулся к жене Екатерине Трофимовой. Она его третья жена. До этого они были 17 лет в браке.

Владимир Кузьмин с Аллой Пугачевой

Владимир Кузьмин с Екатериной Трофимовой

Владимир Кузьмин со Светланой Карпухиной

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