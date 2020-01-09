Любовник Заворотнюк замахнулся на Нобелевку благодаря украинской земле

Артист Сергей Жигунов, который прославился благодаря роману с Анастасией Заворотнюк, замахнулся на Нобелевскую премию, вырастив лимоны в украинском Крыму.
Лимоны Жигунов показал в Инстаграм.
"В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", - написал артист.
Также он рассказал, как некогда вез саженцы мандарина и лимона из российского Сочи в украинскую Ялту.
Сериал "Беглые родственники" снимали в Сочи перед Новым 2016 годом. Все побережье было в мандаринах, мандарины рвали сердце 💔 В выходной день поехал в магазин при ботаническом саде и купил саженцы мандарина и лимона. Моста ещё не было, а автобус из Сочи до Ялты шёл, как самолёт до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали. В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники 🤔🤔😁😁😁 #жигунов #сергейжигунов #утроботаника
Смотрите также на OBOZREVATEL, как сейчас выглядит маленькая дочка Анастасии Заворотнюк.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!