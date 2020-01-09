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9 января • обновлено в 13:15
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Любовник Заворотнюк замахнулся на Нобелевку благодаря украинской земле

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Артист Сергей Жигунов, который прославился благодаря роману с Анастасией Заворотнюк, замахнулся на Нобелевскую премию, вырастив лимоны в украинском Крыму.

Лимоны Жигунов показал в Инстаграм.

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"В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", - написал артист.

Также он рассказал, как некогда вез саженцы мандарина и лимона из российского Сочи в украинскую Ялту.

Сериал "Беглые родственники" снимали в Сочи перед Новым 2016 годом. Все побережье было в мандаринах, мандарины рвали сердце 💔 В выходной день поехал в магазин при ботаническом саде и купил саженцы мандарина и лимона. Моста ещё не было, а автобус из Сочи до Ялты шёл, как самолёт до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали. В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники 🤔🤔😁😁😁 #жигунов #сергейжигунов #утроботаника

Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

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