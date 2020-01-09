Любовник Заворотнюк замахнулся на Нобелевку благодаря украинской земле

Артист Сергей Жигунов, который прославился благодаря роману с Анастасией Заворотнюк, замахнулся на Нобелевскую премию, вырастив лимоны в украинском Крыму.

Лимоны Жигунов показал в Инстаграм.

"В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", - написал артист.

Также он рассказал, как некогда вез саженцы мандарина и лимона из российского Сочи в украинскую Ялту.

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