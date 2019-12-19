Любовник Заворотнюк выстрелил "пулей из г**на" в Данилу Козловского

Артист Сергей Жигунов, прославившийся громким романом с Анастасией Заворотнюк, выстрелил "пулей из г**на" в своего более молодого коллегу Данилу Козловского.
В частности, в Инстаграм Жигунов рассказал, что на фильм "Подземелье ведьм" (1990), где он сыграл одну из главных ролей, пришло больше зрителей, чем на "Викинг" (2016), где главную роль сыграл Козловский.
"По-русски говоря, делали из г**на пулю, переживали, конечно, что все это будет видно. Но зритель оказался великодушным, и 8 миллионов человек пришли в кино смотреть "Подземелье ведьм". Это больше, чем, например, "Викинг"", - написал Жигунов.
Есть такой человек Теодор Тэжик, художник. Делал фильм Кин-Дза-Дза и другие. Юра Мороз позвал его для создания реалий другой планеты в картину "Подземелья ведьм". Он строил багги, самолёт, животных, делал часы, которые были у меня на руке и весь реквизит. Тогда только появились первые кооперативы, мы понятия не имели что это за форма собственности, и вот через кооператив весь этот реквизит изготавливался. В реальности все это выглядело чудовищно. Как и костюмы, которые были собраны непонятно из чего. Я носил лётный шлем, горнолыжные перчатки и бог знает что ещё. В стране тогда ничего не было, даже ткань для костюмов привозили из-за границы. "Транспортом будущего" стал плавающий транспортёр ЛуАЗ-967, который предназначен в обычной жизни для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. По-русски говоря, делали из г@@на пулю, переживали, конечно, что все это будет видно. Но зритель оказался великодушным, и 8 миллионов человек пришли в кино смотреть "Подземелье ведьм". Это больше, чем, например, "Викинг". #жигунов #сергейжигунов #подземельеведьм #кирбулычев
Стоит отметить, что "Викинг", где Козловский сыграл князя Владимира, стал самым дорогим фильмом в истории российского кинематографа – его производство обошлось в 1,25 млрд российских рублей.
При этом считается, что в прокате он провалился.
Рейтинг у "Викинга" на IMDB низкий – 4,5 балла.
У "Подземелья ведьм" с любовником Заворотнюк рейтинг там немного выше – 5,8 балла.
Как сообщал OBOZREVATEL, Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк. Но он отрицает.
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