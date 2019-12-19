Любовник Заворотнюк выстрелил "пулей из г**на" в Данилу Козловского

Артист Сергей Жигунов, прославившийся громким романом с Анастасией Заворотнюк, выстрелил "пулей из г**на" в своего более молодого коллегу Данилу Козловского.

В частности, в Инстаграм Жигунов рассказал, что на фильм "Подземелье ведьм" (1990), где он сыграл одну из главных ролей, пришло больше зрителей, чем на "Викинг" (2016), где главную роль сыграл Козловский.

Новости Любовник Заворотнюк показал украинские красоты

"По-русски говоря, делали из г**на пулю, переживали, конечно, что все это будет видно. Но зритель оказался великодушным, и 8 миллионов человек пришли в кино смотреть "Подземелье ведьм". Это больше, чем, например, "Викинг"", - написал Жигунов.

Стоит отметить, что "Викинг", где Козловский сыграл князя Владимира, стал самым дорогим фильмом в истории российского кинематографа – его производство обошлось в 1,25 млрд российских рублей.

При этом считается, что в прокате он провалился.

Рейтинг у "Викинга" на IMDB низкий – 4,5 балла.

У "Подземелья ведьм" с любовником Заворотнюк рейтинг там немного выше – 5,8 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк. Но он отрицает.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!