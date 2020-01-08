Любовник Заворотнюк в Украине придумал правило

Артист Сергей Жигунов, который прославился благодаря громкому роману с Анастасией Заворотнюк, придумал правило, находясь в Украине.

Об этом он сообщил в Инстаграм.

В частности, пребывая на днях в украинском Гурзуфе, в бухте Чехова Жигунов нарядил новогодними игрушками лавровое дерево.

"Есть такое правило: наряжай елку до Нового года, а лаврушку после", - подписал артист опубликованные из Гурзуфа фотографии.

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