Любовник Заворотнюк умилил детским фото

Актер Сергей Жигунов, у которого был громкий роман с Анастасией Заворотнюк, умилил детским фото.
Жигунов сегодня отмечает 57-летие, и по этому поводу разместил в Инстаграм свое детское фото, а также свои стихи.
"Под извозчика попал мячик старенький, плачет мальчик, это я, только маленький..." - такими строчками заканчиваются эти стихи.
В синем небе апельсин - это солнышко Облака как корабли книзу донышком Помню в школу не пошёл майским вторником и тогда ещё решил: "Стану дворником". В зоосаде добрый слон, Пони в коврике, Маму помню со спины В летнем дворике, Под извозчика попал мячик старенький, Плачет мальчик, это я, Только маленький... #сергейжигунов #деньрождения
"Какой милый малыш", - пишут в комментариях.
Стоит отметить, что указанные стихи Жигунов уже публиковал в сети 7 лет назад – на своей странице во Вконтакте.
Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону.
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Заворотнюк впервые за долгое время обратилась к поклонникам.
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