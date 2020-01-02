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2 января • обновлено в 08:54
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Любовник Заворотнюк умилил детским фото

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Актер Сергей Жигунов, у которого был громкий роман с Анастасией Заворотнюк, умилил детским фото.

Жигунов сегодня отмечает 57-летие, и по этому поводу разместил в Инстаграм свое детское фото, а также свои стихи.

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"Под извозчика попал мячик старенький, плачет мальчик, это я, только маленький..." - такими строчками заканчиваются эти стихи.

"Какой милый малыш", - пишут в комментариях.

Стоит отметить, что указанные стихи Жигунов уже публиковал в сети 7 лет назад – на своей странице во Вконтакте.

Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Заворотнюк впервые за долгое время обратилась к поклонникам.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
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