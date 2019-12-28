Любовник Заворотнюк рассказал, как его уделал Боярский

Актер Сергей Жигунов, у которого был нашумевший роман со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасией Заворотнюк, рассказал, как его уделал артист Михаил Боярский.
Историю Жигунов опубликовал в Инстаграм.
Речь идет об их приключении в Твери более 30 лет назад. Тогда, по словам Жигунова, Боярский с ним устроил состязания. И, кроме прочего, они решили прыгнуть в гостинице с балкона на балкон.
Боярский выиграл.
"Я перепрыгнуть не смог, потому что в этот момент меня забрали в милицию. За участие в соревнованиях", - пишет Жигунов.
В 2019 году он снова побывал в Твери и сфотографировал те балконы.
Юбилею Михаила Сергеевича Боярского посвящается. Когда мы были молодыми, мы совершали подвиги. В тот момент, когда я познакомился с Михаилом Сергеевичем, ему было 37 лет, и подвиги он совершал регулярно, иногда по два в день, я бы сказал, что он был человек-подвиг. В день нашего знакомства мы сразу начали выяснять кто из нас сильнее. Мы боролись, бегали стометровку по ночной улице, состязались в армрестлинге, пытались отбоксировать друг другу лицо. Миша сейчас любит отписывать эту историю словами "а слышали, как я этого щенка метелил в Твери". Но чтобы доказать мне, что он все-таки круче, Михаил Сергеевич прыгнул с одного балкона на другой (см. фото). И, действительно, я перепрыгнуть не смог, потому что в этот момент меня забрали в милицию. За участие в соревнованиях. На следующий день нашу съемочную группу выселили из этой гостиницы без права поселения во всех гостинцах Твери. Человек устроен так, что все плохое он забывает, а все хорошее помнит. Я знаком с Боярским 33 года, это больше половины моей жизни, и я очень благодарен ему в том числе и за тот чудесный вечер, полный спортивных состязаний и сурового мужского юмора. В связи с тем, что Мише исполнилось 70 лет, я официально заявляю, что я вовсе не против того, что он всем рассказывает, что та боевая ничья закончилась в его пользу, и он метелил меня как щенка. Потому что а) я очень его люблю б) старость надо уважать 🤣 в) он у нас такой один А в гостинице этой я все-таки поселился. Этой весной, когда был проездом в Твери. Тогда и был сделан этот снимок. #боярский #тысячачертей #жигунов #сергейжигунов #каналья
26 декабря Боярскому исполнилось 70 лет.
Жигунову сейчас 56 лет.
Кстати, после романа с Заворотнюк Жигунов вернулся обратно к жене и та его приняла.
Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк сейчас очень больна.
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