Любовник Заворотнюк рассказал, как его уделал Боярский

Актер Сергей Жигунов, у которого был нашумевший роман со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасией Заворотнюк, рассказал, как его уделал артист Михаил Боярский.

Историю Жигунов опубликовал в Инстаграм.

Речь идет об их приключении в Твери более 30 лет назад. Тогда, по словам Жигунова, Боярский с ним устроил состязания. И, кроме прочего, они решили прыгнуть в гостинице с балкона на балкон.

Боярский выиграл.

"Я перепрыгнуть не смог, потому что в этот момент меня забрали в милицию. За участие в соревнованиях", - пишет Жигунов.

В 2019 году он снова побывал в Твери и сфотографировал те балконы.

26 декабря Боярскому исполнилось 70 лет.

Жигунову сейчас 56 лет.

Кстати, после романа с Заворотнюк Жигунов вернулся обратно к жене и та его приняла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк сейчас очень больна.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!