Любовник Заворотнюк показал украинские красоты

Артист Сергей Жигунов, у которого был нашумевший роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты украинского Крыма.
Соответствующие фото артист разместил в Инстаграм 18 декабря с подписью "Красота здесь".
Остается, правда, непонятным, как Жигунов въехал в аннексированный Россией украинский Крым и не нарушил ли украинское законодательство.
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк.
Артист очень жестко опроверг эту информацию.
Заворотнюк тяжело больна: по неофициальной информации, у нее рак мозга.
Россия аннексировала украинские Крым и Севастополь в 2014 году.
Жигунов, кстати, в 2019 году пиарил в России сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.