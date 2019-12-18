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18 декабря • обновлено в 11:44
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Любовник Заворотнюк показал украинские красоты

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Артист Сергей Жигунов, у которого был нашумевший роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты украинского Крыма.

Соответствующие фото артист разместил в Инстаграм 18 декабря с подписью "Красота здесь".

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Остается, правда, непонятным, как Жигунов въехал в аннексированный Россией украинский Крым и не нарушил ли украинское законодательство.

Красота здесь ☀️

Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк.

Артист очень жестко опроверг эту информацию.

Заворотнюк тяжело больна: по неофициальной информации, у нее рак мозга.

Россия аннексировала украинские Крым и Севастополь в 2014 году.

Жигунов, кстати, в 2019 году пиарил в России сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анастасия Заворотнюк
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