Любовник Заворотнюк показал украинские красоты

Артист Сергей Жигунов, у которого был нашумевший роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты украинского Крыма.

Соответствующие фото артист разместил в Инстаграм 18 декабря с подписью "Красота здесь".

Остается, правда, непонятным, как Жигунов въехал в аннексированный Россией украинский Крым и не нарушил ли украинское законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк.

Артист очень жестко опроверг эту информацию.

Заворотнюк тяжело больна: по неофициальной информации, у нее рак мозга.

Россия аннексировала украинские Крым и Севастополь в 2014 году.

Жигунов, кстати, в 2019 году пиарил в России сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским.

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