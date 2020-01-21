Любовник Заворотнюк пережил потрясение

Актер Сергей Жигунов, известный благодаря роману со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасией Заворотнюк, рассказал о пережитом опыте, который его потряс.

"Вчера впервые посмотрел картину Love story. Абсолютно потрясающее высказывание о жизни и любви, очень простое и очень сильное. Картине 50 лет. В сценарии нет ни одного лишнего слова. Если вы ещё не видели, надо смотреть немедленно!", - написал Жигунов в Инстаграм.

Картина "История любви", которая так потрясла любовника Анастасии Заворотнюк, снята кинокомпанией Paramount Pictures еще в 1970 году.

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Love Story - любовная драма режиссёра Артура Хиллера, экранизация одноимённого романа Эрика Сигала. Фильм получил "Золотой глобус" в номинации "лучший сценарий" а также в ряде других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк впервые за долгое время обратилась к поклонникам.

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