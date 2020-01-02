Любовник Заворотнюк оказался в украинском лесу: фото

Актер Сергей Жигунов, известный благодаря роману со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, оказался в украинском лесу.

Фотографии актер опубликовал в Инстаграм.

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"Ушёл сегодня в лес", - написал он и показал снимки с горы Ай-Петри, которая находится на украинском полуострове Крым.

Сегодня Жигунову исполнилось 57 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2014 года президент России Владимир Путин аннексировал украинские Крым и Севастополь. Теперь российские граждане и не только российские нарушают закон, посещая Крым без согласования с украинскими властями.

Заворотнюк тяжело заболела в 2019 году, и не показывается на публике.

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