Главная Новости
2 января • обновлено в 22:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Любовник Заворотнюк оказался в украинском лесу: фото

1.8т
Читать материал на украинском

Актер Сергей Жигунов, известный благодаря роману со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, оказался в украинском лесу.

Фотографии актер опубликовал в Инстаграм.

Новости
Любовник Заворотнюк умилил детским фото

"Ушёл сегодня в лес", - написал он и показал снимки с горы Ай-Петри, которая находится на украинском полуострове Крым.

Сегодня Жигунову исполнилось 57 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2014 года президент России Владимир Путин аннексировал украинские Крым и Севастополь. Теперь российские граждане и не только российские нарушают закон, посещая Крым без согласования с украинскими властями.

Заворотнюк тяжело заболела в 2019 году, и не показывается на публике.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги