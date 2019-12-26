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26 декабря • обновлено в 12:31
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Любовник внучки Ротару бегал абсолютно голым по улице: фото

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Бизнесмен Марко Дюменил, у которого роман с внучкой певицы Софии Ротару, бегал по улице абсолютно голым.

Снимок с этим забегом Дюменил опубликовал в Инстаграм.

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Дело было в январе 2013 года.

HIHI..

Публикация от Marco Dumenil🙊🇫🇷🇨🇦 (@marcodumenil)

А сегодня внучка Ротару Соня Евдокименко показала счастливое селфи с Дюменилом.

Их роман, судя по появлению фото Сони в Инстаграм бизнесмена, начался зимой 2019 года.

Star ⭐️

Публикация от Marco Dumenil🙊🇫🇷🇨🇦 (@marcodumenil)

Дюменил родом из Франции, но живет, как отмечается у него в Фейсбук, в Лондоне.

Кроме прочего, учился в Москве в университете имени Ломоносова.

Смотрите, какой он спортивный – это с братом Полом Марко сделал стрелу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.

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Персоны
София Ротару Соня Евдокименко
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