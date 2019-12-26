Любовник внучки Ротару бегал абсолютно голым по улице: фото

Бизнесмен Марко Дюменил, у которого роман с внучкой певицы Софии Ротару, бегал по улице абсолютно голым.

Снимок с этим забегом Дюменил опубликовал в Инстаграм.

Дело было в январе 2013 года.

А сегодня внучка Ротару Соня Евдокименко показала счастливое селфи с Дюменилом.

Их роман, судя по появлению фото Сони в Инстаграм бизнесмена, начался зимой 2019 года.

Дюменил родом из Франции, но живет, как отмечается у него в Фейсбук, в Лондоне.

Кроме прочего, учился в Москве в университете имени Ломоносова.

Смотрите, какой он спортивный – это с братом Полом Марко сделал стрелу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.