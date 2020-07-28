Любовник Пугачевой выбросил ее деньги в унитаз: раскрыта правда о романе с рок-звездой

Российский и советский певец Владимир Кузьмин в подробностях рассказал о близких отношениях со знаменитой певицей Аллой Пугачевой – примадонна слишком контролировала рок-исполнителя и у них нередко происходили громкие скандалы.

Так, музыкант стал героем нового выпуска программы "Судьба человека". В ней Владимир признался, что не хотел записывать песню "Две звезды", которая стала их с Пугачевой "визитной карточкой". Также он поделился историей, как смыл деньги примадонны в унитаз (смотрите видео в конце новости).

Так, ранее в СМИ рассказывали, что Пугачева подарила Кузьмину машину. На самом деле, по словам артиста, она тогда заняла деньги у поэта Ильи Резника, и Кузьмин должен был их отдать. После ссоры Пугачева машину отобрала, а певец пришел к ней домой отдать долг, но в процессе ссоры кинул деньги в унитаз.

Кузьмин и Пугачева СтарХит

"Но предусмотрительно не спустил, и не зря. Она потом мне сказала, что я тогда поступил как настоящая звезда", – поделился артист.

Кузьмин также рассказал, что Алла Пугачева планировала сделать его королем поп-эстрады – "кем потом и стал Филипп Киркоров", но сам Кузьмин этого не хотел. Желание Кузьмина быть рок-музыкантом и стремление Пугачевой заставить его петь лирику стали одной из причин их разлада.

В конце творческого союза Кузьмин и Пугачева посвятили друг другу песни "Вы так невинны" и "Птица певчая". Как заметил Владимир Кузьмин, обе песни были написаны им и до появления в его жизни Пугачевой, поэтому выглядят как предсказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рок-музыкант, экс-возлюбленный примадонны Аллы Пугачевой Владимир Кузьминв 2019 годутайно женился на молодой спортсменке. Новоиспеченная супруга 64-летнего Кузьмина моложе его на 36 лет. Избранницей Владимира стала 28-летняя Светлана Карпухина.