Любовник Пугачевой собрал вместе всех своих дочерей

Певец Владимир Кузьмин, у которого был громкий роман с Аллой Пугачевой, собрал вместе всех своих дочерей.
Фотографии Кузьмин опубликовал в Инстаграм.
"Мои красотки) Скоро все опять соберёмся! А с кем вы отмечаете Новый Год?)" - подписал снимок певец.
На фото: 34-летняя Соня Кузьмина, а также внебрачные дочери 33-летняя Марта Кузьмина (от Ирины Мильциной) и 32-летняя Николь Муинго от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго.
У Кузьмина была еще одна дочь Елизавета, а также сын Степан. Но они погибли.
Кроме того, у Кузьмина есть приемный сын Никита, который попал в хакерский скандал.
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