Любовник Пугачевой собрал вместе всех своих дочерей

Певец Владимир Кузьмин, у которого был громкий роман с Аллой Пугачевой, собрал вместе всех своих дочерей.

Фотографии Кузьмин опубликовал в Инстаграм.

Новости Любовник Аллы Пугачевой приготовил всем большой сюрприз

"Мои красотки) Скоро все опять соберёмся! А с кем вы отмечаете Новый Год?)" - подписал снимок певец.

На фото: 34-летняя Соня Кузьмина, а также внебрачные дочери 33-летняя Марта Кузьмина (от Ирины Мильциной) и 32-летняя Николь Муинго от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго.

У Кузьмина была еще одна дочь Елизавета, а также сын Степан. Но они погибли.

Кроме того, у Кузьмина есть приемный сын Никита, который попал в хакерский скандал.

Смотрите также на OBOZREVATELвидео, как Кузьмин стал плохо разговаривать и двигаться.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.