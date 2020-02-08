Любовник Пугачевой поразил всех песней о любви и сексе: видео

Известный музыкант Владимир Кузьмин, в прошлом состоявший в отношениях с Аллой Пугачевой, показал свою откровенную песню.

В Instagram-аккаунте он опубликовал композицию под названием "Глаза", посвятив ее своей супруге Екатерине. Кроме того, музыкант приложил к видео и текст песни.

В сети пишут восторженные комментарии.

"Это очередной шедевр; Я первый услышал этот шедевр сегодня; Это не песня, - спектакль! Рекомендую слушать в хороших наушниках!; Вот это даааа))Эротические стихи)); Красиво, завораживающе; Это реально супер, мурашки по коже, вау!!!" – отмечают подписчики.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Кузьмин решил уйти от своей 27-летней любовницы Светланы Карпухиной и вернулся к жене Екатерине, с которой они прожили 17 лет в браке.

Теперь Екатерина старается не отпускать мужа одного на гастроли.

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