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9 февраля • обновлено в 03:03
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Любовник Пугачевой поразил всех песней о любви и сексе: видео

1.3т
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Известный музыкант Владимир Кузьмин, в прошлом состоявший в отношениях с Аллой Пугачевой, показал свою откровенную песню.

В Instagram-аккаунте он опубликовал композицию под названием "Глаза", посвятив ее своей супруге Екатерине. Кроме того, музыкант приложил к видео и текст песни.

Соблазни меня, как ты умеешь. Лишь одна ты мною управляешь. Как, закрыв глаза, от страсти млеешь. Я не знаю, что ты представляешь. ⠀ Только стонешь. Длинными ногтями Ты рисуешь чудные картины. Пишешь, как художница, кистями, Украшаешь грудь мою и спину. ⠀ Открой глаза. Прошу, хоть на минуту. Я прокручу года любви своей назад. Открой глаза. Счастливым больше я не буду, Как был в тот день, когда впервые свёл меня с ума Твой нежный взгляд, влюблённый взгляд. Какой счастливой ты была сама! Открой глаза и ты увидишь, Что любовь такую, как моя, ничем уже убить нельзя. ⠀ Может, ты не любишь, лишь жалеешь О любви, подтаявшей немного. Разлюбить всегда ещё успеешь. Полюби пока что ради Бога. Счастье, если воедино слиты Мы. За этот миг и жизнь терплю я. Кто придумал, что глаза закрыты Быть должны при страстном поцелуе. ⠀ Открой глаза. Прошу, хоть на минуту. Я прокручу года любви своей назад. Открой глаза. Счастливым больше я не буду, Как был в тот день, когда впервые свёл меня с ума Твой нежный взгляд, влюблённый взгляд. Какой счастливой ты была сама! ⠀ Открой глаза и ты увидишь, Что любовь такую, как моя, Ничем уже убить нельзя. ⠀ Я глаза свои не закрываю. Красотой мой взор ты услаждаешь. Стоит их закрыть тебе, и я не знаю, Ты со мной или кого-то вспоминаешь. Я могу проникнуть в твоё тело, Но сознанья недоступны недра. Если б ты, как я, любила и хотела, Счастье б одарило тебя щедро. ⠀ Открой глаза. Всё так же умираю Я от любви к тебе, но боль сильней любви. Как в первый раз, от страсти я сгораю, Теряя рай в объятиях твоих, не страшен ад, Если тот взгляд, Бог даст, сумею я вернуть назад. Открой глаза и ты увидишь, Что любовь такую, как моя, Ничем убить уже нельзя! ⠀ Верю, ты любовь свою вернёшь. Жду. Глаза истерзаны слезами. Но, боюсь, очнувшись, ты меня найдёшь С навсегда закрытыми глазами. Навсегда закрытыми… Закрытыми глазами. Навсегда… Закрытыми глазами… Навсегда… Закрытыми глазами… ⠀ Навсегда закрытыми глазами. ⠀ #владимиркузьмин #Кузьмин #VladimirKuzmin #Глаза #Альбом #Эндорфин ⠀ Смотрите прямой эфир, где я рассказываю про эту песню 😎

Публикация от Владимир Кузьмин (@v.kuzmin_official)

В сети пишут восторженные комментарии.

"Это очередной шедевр; Я первый услышал этот шедевр сегодня; Это не песня, - спектакль! Рекомендую слушать в хороших наушниках!; Вот это даааа))Эротические стихи)); Красиво, завораживающе; Это реально супер, мурашки по коже, вау!!!" – отмечают подписчики.

Любовник Пугачевой поразил всех песней о любви и сексе: видео
Любовник Пугачевой поразил всех песней о любви и сексе: видео
Любовник Пугачевой поразил всех песней о любви и сексе: видео
Любовник Пугачевой поразил всех песней о любви и сексе: видео

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Кузьмин решил уйти от своей 27-летней любовницы Светланы Карпухиной и вернулся к жене Екатерине, с которой они прожили 17 лет в браке.

Теперь Екатерина старается не отпускать мужа одного на гастроли.

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Шматок Сергій
Шматок Сергій
шедевр! Проникновенно! это не голимый русский шансон-блатняк. Мне очень нравилась группа Динамик и Кузьмин в начале 80-х в стиле реггей. Довелось и пообщаться с Кузьминым за кулисами ДВ Украина на его сольнике в конце 90-х
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