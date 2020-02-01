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1 февраля • обновлено в 17:20
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Любовник Лободы после сюрприза сделал еще один анонс

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Рок-музыкант Тилль Линдеманн показал еще один анонс премьеры нового музыкального клипа группы Rammstein.

В сторис своего Instagram-аккаунта он продемонстрировал картинку, которая, похоже, посвящена выходу в свет видеоклипа группы на песню Platz Eins. Как и на предыдущем изображении, здесь также показаны девушки в нижнем белье.

Любовник Лободы после сюрприза сделал еще один анонс

Как сообщалось ранее, Линдеманн анонсировал в сети выход клипа Rammstein на новую песню. Видео обещает быть эпатажным.

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