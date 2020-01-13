Любовник Ани Лорак заставил ее танцевать под чужой хит

Любовник Ани Лорак Егор Глеб заставил ее танцевать под чужой хит.

Видео Егор Глеб опубликовал в Инстаграм.

Там звучит песня "Зависимы" Артема Пивоварова.

"Останови меня! Я зависим, ты зависима", - поет Пивоваров.

В последнюю неделю Егор Глеб снова стал вести Инстаграм, который посвящает своей любви к Ани Лорак.

Сейчас они вместе проводят время в Калифорнии.

"Я всегда буду любить тебя", - пишет Егор Глеб, публикуя фото своей ноги и ноги Ани Лорак.

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