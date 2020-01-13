Главная Новости
13 января • обновлено в 13:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Любовник Ани Лорак заставил ее танцевать под чужой хит

385
Читать материал на украинском

Любовник Ани Лорак Егор Глеб заставил ее танцевать под чужой хит.

Видео Егор Глеб опубликовал в Инстаграм.

Новости
Любовник Ани Лорак показал, с кем проводит время

Там звучит песня "Зависимы" Артема Пивоварова.

"Останови меня! Я зависим, ты зависима", - поет Пивоваров.

В последнюю неделю Егор Глеб снова стал вести Инстаграм, который посвящает своей любви к Ани Лорак.

Сейчас они вместе проводят время в Калифорнии.

Straight up!

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Я всегда буду любить тебя", - пишет Егор Глеб, публикуя фото своей ноги и ноги Ани Лорак.

Любовник Ани Лорак заставил ее танцевать под чужой хит

Смотрите также на OBOZREVATEL видео, как Николай Басков застукал Ани Лорак с любовником в самолете.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Ани Лорак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги