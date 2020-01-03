Любовник Ани Лорак сделал признание

Любовник Ани Лорак Егор Глеб сделал признание насчет своих чувств к певице.

Об этом он написал в статусе во Вконтакте.

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"Семейное положение: влюблён в Каролину Куек", - признался Егор Глеб. Настоящее имя Ани Лорак – Каролина Куек.

На странице, кроме прочего, Глеб выкладывает свои фото и видео с Ани Лорак.

Источник: Вконтакте Егора Глеба

При этом примечательно, что сегодня, 3 декабря 2020 года, он показал видео с сыном Даниэлем и бывшей женой Татьяной Решетняк TAYANNA, где они поздравляют с Новым годом.

Источник: Вконтакте Егора Глеба

Да и накануне он также выложил фото с экс-женой и сыном. А в костюме Деда Мороза – можно гадать… То ли сам Егор Глеб… Да и на Владимира Зеленского похож…

Источник: Вконтакте Егора Глеба

Егор Глеб родом из Киева. Ему 27 лет. Он работает в Москве, сотрудничая с компанией Тимати Black Star в качестве саунд-продюсеpа. Команда Егора Глеба 90210 также сотрудничает с Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак призналась в интервью российскому изданию ОК! по поводу отношений с Глебом.

"Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, увлечения, уважение и любовь – в общем, все то, что должна получать жена от мужа", - заявила Ани Лорак.

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