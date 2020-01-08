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8 января • обновлено в 14:45
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Любовник Ани Лорак показал, с кем проводит время

1.1т
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Саунд-продюсер Егор Глеб, у которого роман с Ани Лорак, показал, с кем сейчас проводит время.

Фотографию Егор Глеб опубликовал 8 января на своей странице в соцсети Вконтакте.

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"DG", - подписал снимок саунд-продюсер, что расшифровывается как Даниэль Глеб.

Любовник Ани Лорак показал, с кем проводит время

Вконтакте Егора Глеба

Даниэль Глеб – сын Егора Глеба от его брака с Татьяной Решетняк (певица Tayanna).

Даниэлю Глебу сейчас 6 лет.

До этого Егор Глеб публиковал фото с сыном и с его матерью под Новый год – 27 декабря 2019 года.

Любовник Ани Лорак показал, с кем проводит время

Вконтакте Егора Глеба

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Персона
Ани Лорак
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