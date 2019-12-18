Любовник Аллы Пугачевой стал плохо разговаривать и двигаться: видео

Певец Владимир Кузьмин, которому сейчас 64 года и у которого некогда был громкий роман с Аллой Пугачевой, стал плохо разговаривать и двигаться.

Эти проблемы певца очень заметны на видеороликах, которые в его Инстаграм предположительно выкладывает новая жена Кузьмина, 27-летняя Светлана Карпухина.

На одном из видео за 17 декабря 2019 года Кузьмин придумывает новую песню, сидя с гитарой. И при этом пытается пояснить женщине за кадром, чего именно он хочет добиться.

"Я сочиняю песню для нового проекта. И там я хочу сочинить такие песни, которые не будут похожи на Кузьмина", - говорит певец, явно испытывая речевые трудности.

Затем Карпухина просит его показать, как он танцует. Тот встает и пытается нечто изобразить: получается очень неловко и криво.

В ответ жена певца обещает подписчикам выложить видео, где они танцуют танго.

Что и делает уже 18 декабря.

Это видео подверглось сильному монтажу, на нем Кузьмин двигается мало, почти не танцует. Это делает в основном Карпухина.

Певец будто бы перенес инсульт – так выглядит его состояние.

В 2019 году по СМИ пронесся слух, что у Кузьмина якобы онкология, потому что его увидели в онкологическом центре. Но певец опроверг информацию о болезни.

Карпухина – это уже четвертая жена Кузьмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузьмин готовит большой сюрприз.

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