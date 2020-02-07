Любовник Аллы Пугачевой поиздевался над соседями

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин, в прошлом состоявший в отношениях с Аллой Пугачевой, показал фотографии с репетиции.
В сторис своего Instagram-аккаунта певец продемонстрировал фоторяд под музыку, где он играет на электрической гитаре. Похоже, что Кузьмин репетирует у себя дома или же его студия находится в жилом доме, так как артист символически передал привет своим соседям.
Как сообщалось ранее, 64-летний музыкант Владимир Кузьмин ближе к концу прошлого года решил вернуться к своей супруге Екатерине Трофимовой. Недавно они обвенчались.
Примечательно, теперь жена старается все время сопровождать Кузьмина на гастролях.
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