Любовник Аллы Пугачевой поиздевался над соседями

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин, в прошлом состоявший в отношениях с Аллой Пугачевой, показал фотографии с репетиции.

В сторис своего Instagram-аккаунта певец продемонстрировал фоторяд под музыку, где он играет на электрической гитаре. Похоже, что Кузьмин репетирует у себя дома или же его студия находится в жилом доме, так как артист символически передал привет своим соседям.

Как сообщалось ранее, 64-летний музыкант Владимир Кузьмин ближе к концу прошлого года решил вернуться к своей супруге Екатерине Трофимовой. Недавно они обвенчались.

Примечательно, теперь жена старается все время сопровождать Кузьмина на гастролях.

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