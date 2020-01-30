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30 января • обновлено в 22:42
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Любовник Аллы Пугачевой обвенчался

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Известный российский музыкант Владимир Кузьмин, который в прошлом состоял в романтических отношениях с Аллой Пугачевой, обвенчался со своей супругой.

В своем Instagram-аккаунте певец показал несколько фотографий с торжественной церемонии венчания со своей женой Екатериной Трофимовой.

"Не тайно", - прокомментировал фотоснимки Кузьмин.

Любовник Аллы Пугачевой обвенчался
Любовник Аллы Пугачевой обвенчался
Любовник Аллы Пугачевой обвенчался

Известно, что в ноябре прошлого года музыкант принял решение расстаться с 27-летней Светланой Карпухиной, которую называли его любовницей, и неожиданно вернулся к Екатерине Трофимовой. С ней до этого он прожил 17 лет в браке.

Как сообщалось ранее, артиста Владимира Кузьмина смутил неожиданный вопрос о его танцующей супруге.

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