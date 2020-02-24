Любови Успенской – 66: как звезда шансона выглядела в молодости

Российская певица украинского происхождения, исполнительница русского шансона Любовь Успенская 24 февраля отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 66 лет. Успенская – многократная обладательница премии "Шансон года". О том, как певица выглядела в молодости и как складывалась ее творческая карьера, расскажет OBOZREVATEL.
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская (при рождении Сицкер) родилась 24 февраля 1954 года в Киеве.
Ее отец, Залман Сицкер, был евреем, работал директором Киевской фабрики бытовой техники. Мать, Елена Чайка, – медсестра из Ашхабада, была, по одной версии, украинкой, по другой – цыганкой.
Любовь Успенская в молодости
По словам самой Успенской, ее мама умерла при родах, в ночь на 24 февраля 1954 года в роддоме в Киеве, персонал которого отмечал День Советской армии и Военно-морского флота. За ночь никто из медиков не подошел к роженице.
До пяти лет Любовь Успенскую воспитывала бабушка по отцу Татьяна Сицкер.
Любовь Успенская в молодости
В Киеве будущая звезда шансона окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Глиэра. В 70-х годах она была диссиденткой.
В 1978 году вместе со вторым мужем, Юрием Успенским, певица эмигрировала в США. Там она пела в русском ресторане "Садко", а позже записала альбом, для которого написал несколько песен Вилли Токарев. Второй альбом записала совместно с Михаилом Шуфутинским.
С 1993 года Любовь Успенская выступает в Москве с концертами, в радио- и телепередачах. А в 2003-м артистка окончательно перебралась в Россию.
Самые известные ее хиты – "Пропадаю я", "Кабриолет", "Пропади ты пропадом", "Небо", "Еще не поздно" и другие.
Любовь Успенская
Муж певицы – Александр Плаксин, за которым она замужем с 1989 года. Он стал четвертым супругом Любови Успенской. У пары есть дочь Татьяна Плаксина, которая родилась в 1989 году.
Любовь Успенская с семьей
Любовь Успенская с дочерью
sobesednik.ru
Поклонники Успенской часто восхищаются тем, как она выглядит в своем возрасте. По словам Успенской, выглядеть молодо ей помогает пластика – певица не скрывает, что неоднократно прибегала к процедуре армирования золотыми нитями.
А по мнению экспертов, Успенская также прибегала к круговой подтяжке лица и контурной пластике губ.
Звезда шансона часто в соцсетях делится откровенными фото, например, в белье или купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.
Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас - индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту! ⠀ Очень красивая женщина, издали сразу видна! Очень красивая женщина, долго не будет одна❤️ ⠀ #успенская #beauty #hit #top #топ #красиво
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official
Отметим, в феврале 2020 года Любовь Успенская попала в скандал: ее дочь, которая борется с болезнью и психологическими проблемами после аварии в 2018 году на Коста-Рике, заявила об издевательствах со стороны артистки.
Однако позже Татьяна Плаксина извинилась перед матерью, а сама певица заявила, что во всех проблемах с ее дочерью виновен ее супруг, с которым она решила развестись.
Дочь Успенской после разгоревшегося скандала уехала в США – по словам артистки, Татьяна Плаксина "взяла сумму денег, полученную за продажную информацию" и уехала к отцу, который проживает в Соединенных Штатах.
Как сообщал OBOZREVATEL, Любовь Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.
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