Любовь в Верховной Раде: нардепы отметились тремя громкими служебными романами

За четыре года Верховная Рада Украины VIII созыва отметилась тремя служебными романами и 14 свадьбами.

О самых громких романах между народными избранниками пишет "КП" в Украине".

Донец и Дзензерский

В частности, сердца народных депутатов от "Народного фронта" Татьяны Донец и Дениса Дзензерского соединились во многом благодаря соседству кресел в сессионном зале.

Пара долго не афишировала свои отношения. Однако в 2016 году в День Святого Валентина парламентарии обвенчались, а еще через два года у них родилась дочка.

При этом по информации журналистов, отношения между Донец и Дзензерским завязались еще в 2013 году, в предыдущем созыве.

Кошелева и Макарьян

Свела работа в парламенте и нардепа от "Радикальной партии" Алену Кошелеву с коллегой из "БПП" Давидом Макарьяном.

По словам самой Кошелевой, для нее "важно построить хорошую семью, а не отпраздновать свадьбу".

Однако, не исключено, что свадьба все-таки не за горами. Учитывая тот факт, что Кошелева немного изменила стиль одежды - стала надевать вещи, прикрывающие живот. Журналисты заподозрили, что народный депутат готовится стать матерью.

Ледовских и Дейдей

14 мая 2018 года народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей женился на Дарье Ледовских. Девушка была депутатом этого созыва всего несколько дней. После формирования правительства Арсения Яценюка и перехода нескольких депутатов на министерские должности она прошла в парламент под номером 73 партийного списка "Народного фронта". Тогда пользователи социальных сетей обрушили на Ледовских шквал критики: почему 23-летняя девушка стала депутатом. В связи с этим Ледовских отказалась от мандата.

Однако позже в СМИ появилась версия, что она отказалась от работы в парламенте, потому что была беременна и хотела посвятить себя семье.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от Радикальной партии Алена Кошелева может быть беременной от коллеги из "Блока Петра Порошенко" Давида Макарьяна.