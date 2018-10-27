МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Любовь в Верховной Раде: нардепы отметились тремя громкими служебными романами

5.5тЧитать материал на украинском

За четыре года Верховная Рада Украины VIII созыва отметилась тремя служебными романами и 14 свадьбами.

О самых громких романах между народными избранниками пишет "КП" в Украине".

Новости
Депутат Верховной Рады ждет второго ребенка: фотофакт

Донец и Дзензерский

В частности, сердца народных депутатов от "Народного фронта" Татьяны Донец и Дениса Дзензерского соединились во многом благодаря соседству кресел в сессионном зале.

Пара долго не афишировала свои отношения. Однако в 2016 году в День Святого Валентина парламентарии обвенчались, а еще через два года у них родилась дочка.

При этом по информации журналистов, отношения между Донец и Дзензерским завязались еще в 2013 году, в предыдущем созыве.

Любовь в Верховной Раде: нардепы отметились тремя громкими служебными романами

Кошелева и Макарьян

Свела работа в парламенте и нардепа от "Радикальной партии" Алену Кошелеву с коллегой из "БПП" Давидом Макарьяном.

По словам самой Кошелевой, для нее "важно построить хорошую семью, а не отпраздновать свадьбу".

Однако, не исключено, что свадьба все-таки не за горами. Учитывая тот факт, что Кошелева немного изменила стиль одежды - стала надевать вещи, прикрывающие живот. Журналисты заподозрили, что народный депутат готовится стать матерью.

Любовь в Верховной Раде: нардепы отметились тремя громкими служебными романами

Ледовских и Дейдей

14 мая 2018 года народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей женился на Дарье Ледовских. Девушка была депутатом этого созыва всего несколько дней. После формирования правительства Арсения Яценюка и перехода нескольких депутатов на министерские должности она прошла в парламент под номером 73 партийного списка "Народного фронта". Тогда пользователи социальных сетей обрушили на Ледовских шквал критики: почему 23-летняя девушка стала депутатом. В связи с этим Ледовских отказалась от мандата.

Однако позже в СМИ появилась версия, что она отказалась от работы в парламенте, потому что была беременна и хотела посвятить себя семье.

Любовь в Верховной Раде: нардепы отметились тремя громкими служебными романами

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от Радикальной партии Алена Кошелева может быть беременной от коллеги из "Блока Петра Порошенко" Давида Макарьяна.

Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
6
Смешно
10
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги