Главная Новости
16 ноября • обновлено в 10:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети

174
Читать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская провела концерты в Украине, в ходе которых призналась в любви стране.

Это случилось в конце одного из мероприятий, когда звезда получала цветы на сцене. Она поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Успенская призналась в любви Украине

Успенская призналась в любви Украине

"Тур по Украине прошёл шикарно. Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне", – подписала Успенская.

Любовь Успенская - концерты в Украине

Любовь Успенская - концерты в Украине

Кадр из видео

Новости
Отменили концерты: Галкин обратился к журналистам и пожелал себе здоровья

В конце выступления публика кричала, что певица – лучшая. В ответ Успенская заявила: "Я люблю вас! Хоть на секундочку вспомните обо мне, потому что я вас никогда не забуду".

В комментариях жители разных городов Украины, среди которых Киев, Запорожье и Одесса, расхвалили концерт артистки.

"Одесса в восторге, ждем еще", "Благодарны за концерт в Днепре. Королева", "Спасибо за концерт в Харькове, приезжайте еще", "Была на концерте в Днепре – супер", "Концерт в Одессе был невероятный", "У меня вся семья пошла на Ваш концерт. Я с подругами в Киеве, мама и тетя с подругами в Харькове", – написали фанаты.

Тур по Украине прошёл шикарно💥❤️🔥 Я бы повторила ;) Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя 👌🏻🔥👍🏻 ⠀ Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов💥 Чувствовалось, что истосковались по мне ❤️😉 ⠀ #успенская #тур #украина #киев #харьков #запорожье #одесса #днепр #концерт #топ

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети
Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети
Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети
Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети
Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году Успенская записала новый хит на украинском языке "Бути без тебе" с певцом из Одессы Андреем Большедворским и разозлила россиян.

  • Когда Успенская отправилась в осенний тур по Украине, россияне затравили ее в сети.

  • Тем временем, украинцы очень любят певицу и радуются ее приезду. На одном из концертов лидер Радикальной партии Олег Ляшко был замечен танцующим под ее музыку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Любовь Успенская
Место
Украина
Теги
концерт музыка шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги