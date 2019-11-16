Любовь Успенская призналась в любви Украине и вызвала восторг в сети

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская провела концерты в Украине, в ходе которых призналась в любви стране.

Это случилось в конце одного из мероприятий, когда звезда получала цветы на сцене. Она поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Успенская призналась в любви Украине

"Тур по Украине прошёл шикарно. Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне", – подписала Успенская.

Любовь Успенская - концерты в Украине Кадр из видео

В конце выступления публика кричала, что певица – лучшая. В ответ Успенская заявила: "Я люблю вас! Хоть на секундочку вспомните обо мне, потому что я вас никогда не забуду".

В комментариях жители разных городов Украины, среди которых Киев, Запорожье и Одесса, расхвалили концерт артистки.

"Одесса в восторге, ждем еще", "Благодарны за концерт в Днепре. Королева", "Спасибо за концерт в Харькове, приезжайте еще", "Была на концерте в Днепре – супер", "Концерт в Одессе был невероятный", "У меня вся семья пошла на Ваш концерт. Я с подругами в Киеве, мама и тетя с подругами в Харькове", – написали фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году Успенская записала новый хит на украинском языке "Бути без тебе" с певцом из Одессы Андреем Большедворским и разозлила россиян.

Когда Успенская отправилась в осенний тур по Украине, россияне затравили ее в сети.

Тем временем, украинцы очень любят певицу и радуются ее приезду. На одном из концертов лидер Радикальной партии Олег Ляшко был замечен танцующим под ее музыку.

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