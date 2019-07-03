"Люблю Украину": Катамадзе сделала трогательное признание

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая заявляла об отказе выступать в России, призналась, что с удовольствием жила бы в Украине.

Об этом она упомянула в беседе с The Lime на съемочной площадке вокального шоу "Х-фактор" телеканала СТБ, где займет место приглашенного члена жюри.

Она уточнила, что практически не находит времени прогуляться по украинским городам, когда приезжает с концертами. Граждан страны она считает теплым и отзывчивым народом. Артистка добавила, что за годы концертов в Украине между ее слушателями и группой появилась тесная связь из-за взаимной любви и непростых совместных историй.

Нино Катамадзе instagram/ninokatamadze_ukraine

"Слушатели и я – мы нашли друг друга. Это люди, которым нравится наша музыка, и это первая причина. Вторая – мне кажется, очень чувствуется моя любовь к Украине и ее жителям. Это большая любовь. А еще переживания друг за друга, много общих и непростых историй", – сказала она.

Катамадзе также рассказала, что о ситуации в Украине узнает в основном из телевизора, а следит за происходящим по мере возможности.

"Я бы с удовольствием жила в этой стране, это я точно могу сказать. Здесь очень теплый и отзывчивый народ", – призналась она.

Нино Катамадзе - концерт instagram/ninokatamadze_ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

В результате на артистку посыпалась критика. В частности, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев обозвал ее заявление "рекламной кампанией" и потребовал от жителей Грузии извинится перед РФ за события 2008 года.

Популярный певец Сосо Павлиашвили призвал не осуждать джазовую исполнительницу. Позже стало известно, что концерт Катамадззе в Москве так и не отменили.

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