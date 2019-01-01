''Люблю тебя'': муж Лорак обнародовал новогоднее фото

Муж украинской певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу показал трогательное праздничное фото своей дочери Софии.

На своей странице в Instagram он загрузил снимок девочки на фоне зимних пейзажей в сторис и подписал его "I love you" (Я люблю тебя).

Папа не скрывает нежных чувств к девочке и всегда признается ей на фото и видео в любви - этот раз не стал исключением.

Девочка в розовой куртке, шапке, красном шарфике и перчатках в тон позирует с бенгальским огоньком в руках. Неясно, встретила ли маленькая Соня новый год с папой, но, судя по кадрам в Instagram ее звездной мамы Ани Лорак, Каролина провела праздничную ночь в самолете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле о разводе Ани Лорак с мужем появился неожиданный поворот: пара, вероятно, не пришла на заседание суда, а их заявление пропало из реестра судебных решений.

31 декабря Лорак, которая живет и работает в России, вновь появилась на публике вместе с дочерью. Они посетили ледовое шоу известной российской фигуристки Татьяны Навки.