МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Люблю тебя'': муж Лорак обнародовал новогоднее фото

2.8тЧитать материал на украинском

Муж украинской певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу показал трогательное праздничное фото своей дочери Софии.

На своей странице в Instagram он загрузил снимок девочки на фоне зимних пейзажей в сторис и подписал его "I love you" (Я люблю тебя).

Папа не скрывает нежных чувств к девочке и всегда признается ей на фото и видео в любви - этот раз не стал исключением.

''Люблю тебя'': муж Лорак обнародовал новогоднее фото
Новости
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе

Девочка в розовой куртке, шапке, красном шарфике и перчатках в тон позирует с бенгальским огоньком в руках. Неясно, встретила ли маленькая Соня новый год с папой, но, судя по кадрам в Instagram ее звездной мамы Ани Лорак, Каролина провела праздничную ночь в самолете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле о разводе Ани Лорак с мужем появился неожиданный поворот: пара, вероятно, не пришла на заседание суда, а их заявление пропало из реестра судебных решений.

31 декабря Лорак, которая живет и работает в России, вновь появилась на публике вместе с дочерью. Они посетили ледовое шоу известной российской фигуристки Татьяны Навки.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Теги
шоуфотографиискандалы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги