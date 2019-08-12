"Любимый всегда со мной!" Лорак впервые прокомментировала новый роман

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом рассталась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, впервые прокомментировала новые отношения.
Так, в комментарии для МузТВ она сказала, что теперь уже не задерживается на вечеринках после мероприятий, а торопится домой, чтобы провести время с любимым (видео смотрите ниже).
Ани Лорак
Фото из Instagram
"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — заявила Лорак.
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото из Instagram
Напомним, что новым избранником певицы стал 26-летний украинец Егор Глеб. Слухи об их романе начали распространяться еще в начале лета 2019 года. Пару неоднократно видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором. О том, кто такой Егор Глеб, читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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