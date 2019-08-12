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"Любимый всегда со мной!" Лорак впервые прокомментировала новый роман

2.9т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом рассталась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, впервые прокомментировала новые отношения.

Так, в комментарии для МузТВ она сказала, что теперь уже не задерживается на вечеринках после мероприятий, а торопится домой, чтобы провести время с любимым (видео смотрите ниже).

"Любимый всегда со мной!" Лорак впервые прокомментировала новый роман

Ани Лорак

Фото из Instagram

"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — заявила Лорак.

"Любимый всегда со мной!" Лорак впервые прокомментировала новый роман

Ани Лорак и Егор Глеб

Фото из Instagram

Напомним, что новым избранником певицы стал 26-летний украинец Егор Глеб. Слухи об их романе начали распространяться еще в начале лета 2019 года. Пару неоднократно видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором. О том, кто такой Егор Глеб, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Ани Лорак
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Попович Олег
Попович Олег
Да на фиг она кому нужна а тем более её судьба и её любовники, шлюха московская обычная.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
смешно
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