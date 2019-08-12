"Любимый всегда со мной!" Лорак впервые прокомментировала новый роман

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом рассталась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, впервые прокомментировала новые отношения.

Так, в комментарии для МузТВ она сказала, что теперь уже не задерживается на вечеринках после мероприятий, а торопится домой, чтобы провести время с любимым (видео смотрите ниже).

Ани Лорак Фото из Instagram

"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — заявила Лорак.

Ани Лорак и Егор Глеб Фото из Instagram

Напомним, что новым избранником певицы стал 26-летний украинец Егор Глеб. Слухи об их романе начали распространяться еще в начале лета 2019 года. Пару неоднократно видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором. О том, кто такой Егор Глеб, читайте по ссылке.

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