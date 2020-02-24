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24 февраля • обновлено в 17:33
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"В Украине живут дебилы!" Любимый певец Путина призвал Maruv бежать в Россию

5.3т
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Российский эстрадный певец, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев призвал украинскую певицу MARUV "валить в РФ".

Так он прокомментировал нападки на артистку, ранее поздравившую мужчин с 23 февраля. По словам Расторгуева, "в Украине уже несколько лет происходит дебилизм и идиотизм", поэтому MARUV нечего там делать. Об этом он заявил в интервью изданию "Подъем".

MARUV и Николай Расторгуев

MARUV и Николай Расторгуев

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"Просто в Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники", – сказал певец.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля. Позже она отреагировала на скандал в сети фразой: "Хочу, бл*ядь, и поздравляю!"

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Автор
Кристина Долматова
Персона
MARUV
Место
Россия
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Виня Ксения
Виня Ксения
Д*билизм и идиотизм происходил в ссср. Расторгуев это забыл учесть. В Украине всего-то решили прекратить этот д*билизм и идиотизм, а на рассее решили продолжить. Пусть и дальше отмечает день, когда рассею нагнули.
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Fest Glober
Fest Glober
Та вона б звалила. Просто в Україні проживання значно дешевше. Нехай їй Валерія дає лижню, і вона аж бігом. І це було б добре насправді, бо таку порнографію лише на росії можуть оцінити достойно.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сам-то "патриот батяня- комбат" Германию предпочитает.
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