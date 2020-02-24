Российский эстрадный певец, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев призвал украинскую певицу MARUV "валить в РФ".

Так он прокомментировал нападки на артистку, ранее поздравившую мужчин с 23 февраля. По словам Расторгуева, "в Украине уже несколько лет происходит дебилизм и идиотизм", поэтому MARUV нечего там делать. Об этом он заявил в интервью изданию "Подъем".

MARUV и Николай Расторгуев

"Просто в Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники", – сказал певец.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля. Позже она отреагировала на скандал в сети фразой: "Хочу, бл*ядь, и поздравляю!"

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