Любимый актер Путина попал в аварию

Скандальный российский актер Алексей Панин, который называет себя любимым артистом президента России Владимира Путина, попал в аварию.

Об этом сообщается канал Mash в Telegram. ДТП случилась на улице Подвойского. Здесь столкнулись два такси. После этого в них врезался Mercedes, пассажиром которого был Панин.

От резкого торможения актер ударился головой. Сообщается, что на место выехала бригада "скорой".

Алексей Панин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин рассказал о нелегком дебюте дочери в новом фильме "Я вернулся", режиссером которого он стал. Съемки картины проходили в Саратове.

По словам артиста, он сам столкнулся с трудностями во время работы, ведь попробовал себя в роли руководителя кинопроцесса впервые.