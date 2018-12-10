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Любимый актер Путина попал в аварию

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Скандальный российский актер Алексей Панин, который называет себя любимым артистом президента России Владимира Путина, попал в аварию.

Об этом сообщается канал Mash в Telegram. ДТП случилась на улице Подвойского. Здесь столкнулись два такси. После этого в них врезался Mercedes, пассажиром которого был Панин.

От резкого торможения актер ударился головой. Сообщается, что на место выехала бригада "скорой".

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Алексей Панин

Алексей Панин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин рассказал о нелегком дебюте дочери в новом фильме "Я вернулся", режиссером которого он стал. Съемки картины проходили в Саратове.

По словам артиста, он сам столкнулся с трудностями во время работы, ведь попробовал себя в роли руководителя кинопроцесса впервые.

Персона
Алексей Панин
Место
РоссияМосква
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andrei andrei
andrei andrei
Дебилы, с чего вы решили, что Панин любимый актер Путина?:-)
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