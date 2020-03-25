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25 марта • обновлено в 19:06
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Любимица Путина Орнела Мути угодила в скандал в РФ: жениха актрисы объявили в розыск

1.2т
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Российская налоговая служба разыскивает жениха итальянской актрисы Орнеллы Мути Фабриса Керерве.

Любимый мужчина артистки занимался сетевым маркетингом и парфюмерией и его фирма "И-Новационная культура" работает на территории России, пишет Telegram-канал Mash.

Любимица Путина Орнела Мути угодила в скандал в РФ: жениха актрисы объявили в розыск

С фирмой "И-Новационная культура" возникли проблемы — компания задолжала ФНС миллион рублей недоимок. За это им заморозили 10 счетов в различных банках. Телефоны строителей недоступны, на связь никто не выходит.

Любимица Путина Орнела Мути угодила в скандал в РФ: жениха актрисы объявили в розыск

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения за подделку документов. Так, оказалось, что звезда комедии "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано несколько лет назад проигнорировала спектакль со своим участием, сославшись на ларингофарингит.

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Автор
Мария Дидык
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