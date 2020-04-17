"Любим Красно Солнышко до смерти!" Звезда КВН взорвал сеть басней о Путине

Звезда КВН Александр Якушев, капитан команды "ПриМа" взорвал соцсети басней о президенте России Владимире Путине. Так, он ее назвал "Сказ о Красном Солнышке, славных русичах и лютом вирусе".

Соответствующие видео артист опубликовал на своем YouTube-канале. В нем он в сатирической форме рассказал о правлении Путина, конституционных реформах, а также о коронавирусе и карантине в РФ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Александр Якушев

Отметим, что меньше чем за три дня ролик набрал более 1 миллиона просмотров, 55 тысяч лайков и почти 4 тысячи комментариев.

"За сатирушку кланяюсь в ноженьки", "Браво! Это шедевр! Без бумажки и монтажа, да с такой харизмой", "Три раза подряд слушал и смеялся: то ли от юмора, то ли от бессилия", "Смеялся до слез", "Браво и поклон", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юморист и продюсер Семен Слепаков записал саркастическую песню о коронавирусе.