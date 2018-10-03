''Любил молодых парней'': появились подробности скандала с российским актером-педофилом

В России задержан 44-летний актер театра и кино Михаил Фатеев. Мужчину обвиняют в совращении 14-летнего подростка.

Фатеев познакомился у метро с разносчиком газет и оставил ему свою визитку. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Парнишка думал, что взрослый дядя хочет помочь ему с работой и первый ему написал. Договорились встретиться. Видимо, уже тогда школьнику что-то показалось сомнительным и он пришел не один - в сторонке караулил одноклассник. В какой-то момент, когда дядя увел пацана в безлюдную подворотню, туда же заглянул и второй подросток, нарушив планы извращенца. Фатееву ничего не оставалось, как спешно ретироваться", - рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Позже актер начал отправлять мальчику свои порнографические фото. Тот рассказал тренеру, тренер - маме. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте.

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