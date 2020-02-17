Любе из "Интернов" – 48: куда исчезла Пермякова и как выглядит сейчас

Российская актриса Светлана Пермякова, более известная как Люба из сериала "Интерны", 17 февраля отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 48 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, чем сейчас занимается актриса и как она выглядит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Светлана Пермякова
кадр сериала "Интерны"
Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года. Так, она прославилась как яркая участница дуэта "Светка и Жанка" команды КВН "Парма".
А сериал "Интерны", где Пермякова сыграла старшую медсестру Любовь Михайловну, сделал ее известной на всю Россию.
Светлана Пермякова в молодости
24smi.org
Кроме того, актриса снялась во многих других фильмах и сериалах, среди которых: "Солдаты" (2007-2010), "Калачи" (2010), "Большая ржака" (2012), "Дед Мороз. Битва магов" (2016), "Zомбоящик" (2018), "Вратарь Галактики" (2019).
Также актриса с ранней юности играет в театре.
На российском радио и телевидении она также известна как ведущая многих проектов.
Светлана Пермякова в КВН
24СМИ
Известно, что у Светланы Пермяковой было три старших брата, но все они умерли. Младший из них погиб от удара током еще до рождения Светланы, брат Василий ушел в 25-летнем возрасте, когда артистке было 15. Третий брат Сергей умер в 2010 году, в возрасте 50 лет.
Семья тяжело переживала утрату детей, и Светлана помогала родителям. Она до последнего ухаживала за матерью, не сумевшей пережить уход старшего сына. Ее не стало через год после смерти сына.
Что касается личной жизни Светланы Пермяковой, в 2008 году Светлана вышла замуж за арт-директора одного из московских клубов Евгения Бодрова, но уже в следующем месяце они развелись.
В том же году ее избранником стал 21-летний Максим Скрябин. Сначала он был помощником, затем – директором актрисы, но постепенно деловые отношения переросли в романтические. В 2012 году у них родилась дочь Варвара.
Светлана Пермякова с семьей
instagram.com/s_permyakova
Светлана Пермякова с дочерью
instagram.com/s_permyakova
В 2015 году Пермякова и Скрябин разошлись, сохранив деловые и дружеские отношения. Максим остался директором Светланы и любящим отцом Варвары.
Но уже в начале 2018 года Пермякова и Скрябин дали поклонникам понять, что их роман возобновился.
Светлана Пермякова
instagram.com/s_permyakova
Отметим также, несколько лет назад, после окончания съемок в сериале "Интерны", Светлана Пермякова открыто начала бороться с лишним весом и добилась существенных результатов.
Сейчас артистка может гордиться стройной фигурой. Кроме того, Пермякова кардинально изменила имидж – стиль одежды и стрижку.
Светлана Пермякова до и после похудения
instagram.com/s_permyakova
Светлана Пермякова до и после похудения
instagram.com/s_permyakova
Светлана Пермякова до и после похудения
instagram.com/s_permyakova
Светлана Пермякова до и после похудения
instagram.com/s_permyakova
С наступлением ноября начинается традиционная предновогодняя пора - мысли о долгожданном отпуске и о подарках для родных и близких. Не секрет, что особенно желанными подарками для женщин являются ювелирные украшения. Яркие драгоценные камни, золото, серебро и самые интересные дизайнерские решения я нашла для себя и подруг в бутике @opera_jewellery_store А еще мне интересно, считаете ли вы, что женщина сама может дарить себе ювелирные украшения или это должен делать исключительно мужчина ? #operajewellery #украшенияопера
Дорогие девочки! Приглашаю Вас принять участие в кастинге на шоу "Лига Домохозяек" - первой в истории викторине для домохозяек! Победительница шоу получит 500 000 рублей и титул лучшей домохозяйки страны. И как уже вы могли догадаться по фото - в этом шоу я буду ведущей 😉 Если ты знаешь все секреты домашнего хозяйства, обладаешь чёрным поясом по кулинарному мастерству, заведуешь чистотой и уютом в доме - то мы ищем именно тебя! Как принять участие в кастинге? 1. Вступить в официальную группу шоу "Лига Домохозяек" в сети "Одноклассники" 2. Заполнить анкету участника - анкета доступна по ссылке в шапке моего профиля инстаграма. Более подробно о правилах кастинга можно прочесть в закреплённом посте в официальной группе в Одноклассниках. Не забудь подписаться, ведь анкеты доступны только участникам группы! Желаю всем удачи! 😍✨
В детстве каждый ребенок играет. Точнее, ребенок не играет, а живет. Говорят, что маленьких детей нельзя переиграть на сцене. Ребенок не учит роль, не входит в предлагаемые обстоятельства. Ребенок живет в них, просто и естественно, как он ест, пьет, дышит. #эвереттtheater #эвереттstudio
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменился Лобанов из "Интернов": 22 ноября ему исполнилось 36 лет.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!