Любе из "Интернов" – 48: куда исчезла Пермякова и как выглядит сейчас

Российская актриса Светлана Пермякова, более известная как Люба из сериала "Интерны", 17 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 48 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, чем сейчас занимается актриса и как она выглядит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Светлана Пермякова кадр сериала "Интерны"

Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года. Так, она прославилась как яркая участница дуэта "Светка и Жанка" команды КВН "Парма".

А сериал "Интерны", где Пермякова сыграла старшую медсестру Любовь Михайловну, сделал ее известной на всю Россию.

Светлана Пермякова в молодости 24smi.org

Кроме того, актриса снялась во многих других фильмах и сериалах, среди которых: "Солдаты" (2007-2010), "Калачи" (2010), "Большая ржака" (2012), "Дед Мороз. Битва магов" (2016), "Zомбоящик" (2018), "Вратарь Галактики" (2019).

Также актриса с ранней юности играет в театре.

На российском радио и телевидении она также известна как ведущая многих проектов.

Светлана Пермякова в КВН 24СМИ

Известно, что у Светланы Пермяковой было три старших брата, но все они умерли. Младший из них погиб от удара током еще до рождения Светланы, брат Василий ушел в 25-летнем возрасте, когда артистке было 15. Третий брат Сергей умер в 2010 году, в возрасте 50 лет.

Семья тяжело переживала утрату детей, и Светлана помогала родителям. Она до последнего ухаживала за матерью, не сумевшей пережить уход старшего сына. Ее не стало через год после смерти сына.

Что касается личной жизни Светланы Пермяковой, в 2008 году Светлана вышла замуж за арт-директора одного из московских клубов Евгения Бодрова, но уже в следующем месяце они развелись.

В том же году ее избранником стал 21-летний Максим Скрябин. Сначала он был помощником, затем – директором актрисы, но постепенно деловые отношения переросли в романтические. В 2012 году у них родилась дочь Варвара.

Светлана Пермякова с семьей instagram.com/s_permyakova

Светлана Пермякова с дочерью instagram.com/s_permyakova

В 2015 году Пермякова и Скрябин разошлись, сохранив деловые и дружеские отношения. Максим остался директором Светланы и любящим отцом Варвары.

Но уже в начале 2018 года Пермякова и Скрябин дали поклонникам понять, что их роман возобновился.

Светлана Пермякова instagram.com/s_permyakova

Отметим также, несколько лет назад, после окончания съемок в сериале "Интерны", Светлана Пермякова открыто начала бороться с лишним весом и добилась существенных результатов.

Сейчас артистка может гордиться стройной фигурой. Кроме того, Пермякова кардинально изменила имидж – стиль одежды и стрижку.

Светлана Пермякова до и после похудения instagram.com/s_permyakova

Светлана Пермякова до и после похудения instagram.com/s_permyakova

Светлана Пермякова до и после похудения instagram.com/s_permyakova

Светлана Пермякова до и после похудения instagram.com/s_permyakova

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