Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко опубликовал фото в трусах.

На своей странице в Facebook политик поздравил подписчиков с Днем рыбака, представ в неожиданном образе.

На фото Ляшко стоит на берегу реки с удочкой в белых трусах, рыбацких забродах, шляпе и солнцезащитных очках.

"С Днем рыбака! Ловить рыбу – это мой дзен. Лучший отдых для души. Рыбалка the 80th level – это моя родная Черниговщина, зачарованная Десна", – написал он.

Олег Ляшко. Фото - фейсбук политика

Ляшко в трусах поздравил украинцев и показал свой "дзен"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Ляшко стал папой и опубликовал первый снимок своего новорожденного сына.