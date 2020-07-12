Ляшко в трусах поздравил украинцев и показал свой "дзен"
Олег Ляшко. Фото - фейсбук политика.
Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко опубликовал фото в трусах.
На своей странице в Facebook политик поздравил подписчиков с Днем рыбака, представ в неожиданном образе.
На фото Ляшко стоит на берегу реки с удочкой в белых трусах, рыбацких забродах, шляпе и солнцезащитных очках.
"С Днем рыбака! Ловить рыбу – это мой дзен. Лучший отдых для души. Рыбалка the 80th level – это моя родная Черниговщина, зачарованная Десна", – написал он.
Олег Ляшко. Фото - фейсбук политика
Ляшко в трусах поздравил украинцев и показал свой "дзен"
Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Ляшко стал папой и опубликовал первый снимок своего новорожденного сына.
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