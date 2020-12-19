"Красота – это чувствовать себя сексуальной". Анита Луценко о главном оружии женщин. Интервью

Украинская фитнес-тренер, эксперт по похудению Анита Луценко знает, как не только создать идеальную фигуру, но и добиться в жизни тех высот, о которых иные лишь мечтают.

Знаменитость успевает работать в телепроектах, создавать фитнес-марафоны, выпускать линию одежды и при этом воспитывает дочь и находит время на супруга.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Луценко рассказала о личной жизни, о дочери Мие, о будущем пополнении в семье, а также поделилась своими секретами красоты.

– Судя по фото в Instagram, вы сейчас находитесь в Лос-Анджелесе. Поехали туда отдыхать? Не боялись лететь заграницу в пандемию коронавируса? И как сейчас полететь в Америку: что изменилось?

– Я не раз говорила о том, что вдохновение к работе, новым проектам я черпаю из путешествий и они мне нужны как воздух. Это, я бы даже сказала, своего рода зависимость. В этом году я как никогда нуждаюсь в поездках. И когда подруга пригласила меня в гости, конечно же согласилась. Тут, в отношение коронавируса много защиты и не думаю, что в Украине меньше шансов подхватить вирус. 50% всего закрыто, еда только на вынос. Но меня больше интересует природа, а это не зависит от "закрыто-открыто". Готовим дома.

– Что поменялось в вашей жизни с приходом пандемии COVID-19? Карантин вам пошел на пользу?

– Особо ничего не изменилось, поскольку вся моя работа – в онлайн-программе WowBody. Как и у всех, конечно, пошатнулось финансовое положение, но все здоровы и живы – и это главное в сегодняшней ситуации.

Анита Луценко во время фотосессии. Instagram Аниты Луценко

– В вашем графике много работы, проектов, а сил на семью хватает? Как любите проводить время с мужем и дочерью?

– Чаще всего я работаю дома, поэтому нет проблем с недостатком внимания семье. Очень любим ездить на природу втроем.

– Вы тщательно скрываете своего супруга и даже признавались, что он избегает публичности. Почему? С чем это связано? И когда все-таки поклонники Аниты Луценко увидят вашу вторую половинку?

– В недавнем первом личном интервью Маше Ефросининой как раз много говорили об этом. Ежедневно много поклонников видят нас вместе с супругом на улице, и именно он делает фото, когда кто-то просит сфотографировать.

Анита Луценко и ее супруг. Instagram Аниты Луценко

– Еще осенью этого года вы опубликовали пост об изменах и предательстве. О ком был текст? Вы сталкивались в жизни с этим?

– Часто мои посты навеяны просто настроением или разговором с подругой, у которой проблемы, или вовсе фильмом/книгой. Это не всегда обо мне, это чаще мои размышления на разные темы, приходящие извне. Да, мне изменяли – и отлично, поскольку моя жизнь после расставания стала только лучше.

– Думали ли вы с супругом об очередном пополнении в семье?

– Да, думали конечно. Именно между мной и супругом. Мы даже не посвящали в эту тему друзей, дедушек и бабушек, ведь это очень личное.

– Как ваша дочь Мия реагирует на то, что ее мама – известная личность? Не подражает ли она вам? Прививаете ли вы ребенку с юных лет любовь к занятиям спортом?

– Когда-то Мия спросила меня, кем я работаю. Я ответила в шутку, что звездой. Мия говорит: "Это ты ложишься на пол раскинув руки и ноги и лежишь?" Я сказала ей, что примерно да.

Не думаю, что Мия задумывается о таких вещах. Мы не культивируем в семье мою популярность. Дочь занималась пару месяцев балетом, но потом не захотела в один день идти, и я не настаиваю. Не считаю, что она должна стать спортсменкой. Ну и для 4,5 лет, я думаю, еще рановато.

Анита Луценко с дочерью. Instagram Аниты Луценко

– Расскажите, с чего вы начинаете свое утро как фитнес-тренер? Как зарядить себя перед продуктивным днем?

– Я вот уже 15 лет начинаю своё утро с комплекса Сурья Намаскар (комплекс упражнений в йоге) и всем советую. У меня на странице Instagram есть несколько вариантов видео зарядки утром вместе со мной.

– Поделитесь, с чего началась у вас любовь к спорту? И как новичку начать и не бросить тренировки?

– В 4 года меня мама отвела на аэробику. С тех пор я в спорте. А совет новичку дам такой: выбрать спорт или активность по душе – танцы, фитнес, теннис, батут, волейбол, плавание, ролики. Это должно быть то, что возвращает вас в детство.

Анита Луценко занимается спортом. Instagram Аниты Луценко

– Назовите свои секреты красоты. Без чего не представляете свою жизнь в уходе за волосами, кожей лица и тела?

– Я всегда делаю 5 минут гимнастику для лица от Кэрол Мадджио. В уходе за волосами использую фиолетовый шампунь для платинового блонда, чтобы цвет не становился желтым.

– Чтобы вам хотелось изменить в себе? И как вы относитесь к пластике? Что для вас – женская красота?

– К пластике отношусь спокойно, когда ее видно – негативно. Если это дает человеку уверенность в себе – я не против того, что люди делают со своим телом. Считаю это личным выбором каждого. Я – ничего не делала. Если захочу что-то изменить в себе – изменю на следующий день. Пока не прибегала к пластике: экспериментирую с волосами и разным лаком для ногтей, одеждой, состоянием.

Женская красота – это чувствовать себя сексуальной: красивая косметичка, мягкое белье, а не поролоновый Push up, нет одежды с катышками в гардеробе, любовь к своему телу, умение отдыхать и не быть в рабочей гонке. Рядом влюбленный мужчина, открывающий двери... Женская красота – она в деталях.

Анита Луценко в фотосъемке. Instagram Аниты Луценко

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анита Луценко призналась, как пережила смерть близкого человека от рака.